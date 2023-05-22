Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии

Аварийного отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 22 мая.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-412» и 23 трансформаторные подстанции. В результате аварии без света остались жители 13 улиц: Московской, Агрохимической, Шаляпина, Суздальской, Чайковского, Мусоргского, Есенина, Адлерской, Солнечной, Тополиной, Центральной, Шоссейной и Компрессорной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайон уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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