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Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-muzykalnogo-mikrorajona-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийного отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 22 мая.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-412» и 23 трансформаторные подстанции. В результате аварии без света остались жители 13 улиц: Московской, Агрохимической, Шаляпина, Суздальской, Чайковского, Мусоргского, Есенина, Адлерской, Солнечной, Тополиной, Центральной, Шоссейной и Компрессорной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайон уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 22 мая продолжатся массовые отключения света. Это делают в связи с проведением плановых работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства.

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