Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии
Происшествия
22.05.2023 12:03
Аварийного отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 22 мая.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-412» и 23 трансформаторные подстанции. В результате аварии без света остались жители 13 улиц: Московской, Агрохимической, Шаляпина, Суздальской, Чайковского, Мусоргского, Есенина, Адлерской, Солнечной, Тополиной, Центральной, Шоссейной и Компрессорной.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайон уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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