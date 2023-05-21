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В Краснодаре 22 мая продолжатся массовые отключения света

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-22-maya-prodolzhatsya-massovye-otklyucheniya-sveta
В Краснодаре 22 мая продолжатся массовые отключения света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключать электроэнергию 22 мая будут в связи с проведением плановых работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства.

В Краснодаре с 9:00 до 17:00 будут обесточены более 35 технологических присоединений. Электроэнергии не будет по десяткам адресов. Под отключения попадут как жилые дома, так и магазины, аптеки, организации, школы и детские сады в разных микрорайоны города. Основная масса отключений электроэнергии будет происходить в центре города.

Плановые отключения будут проводить в течение до 31 мая. График отключения электроэнергии с адресами и временем можно найти здесь.

По вопросам отключения электроэнергии в Краснодаре можно обращаться по телефону горячей линии АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 мая стартовали массовые отключения света.

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