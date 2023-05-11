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В Краснодаре 11 мая стартовали массовые отключения света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-11-maya-startovali-massovye-otklyucheniya-sveta
В Краснодаре 11 мая стартовали массовые отключения света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключать электроэнергию будут в связи с проведением плановых работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства

В Краснодаре с 9:00 до 17:00 отключили свет более чем по 30 технологическим присоединениям. На горячей линии «НЭСК-электросети» подтвердили информацию о временном отключении электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Плановые отключения будут проводить в течение 15 дней до 31 мая. График отключения электроэнергии с адресами и временем можно найти здесь.

По вопросам отключения электроэнергии в Краснодаре можно узнать по телефону горячей линии АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 10 по 12 мая пройдут плановые массовые отключения света.

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