В Краснодаре 11 мая стартовали массовые отключения света

Отключать электроэнергию будут в связи с проведением плановых работ по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства

В Краснодаре с 9:00 до 17:00 отключили свет более чем по 30 технологическим присоединениям. На горячей линии «НЭСК-электросети» подтвердили информацию о временном отключении электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Плановые отключения будут проводить в течение 15 дней до 31 мая. График отключения электроэнергии с адресами и временем можно найти здесь.

По вопросам отключения электроэнергии в Краснодаре можно узнать по телефону горячей линии АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 10 по 12 мая пройдут плановые массовые отключения света.