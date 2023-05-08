В Краснодаре с 10 по 12 мая пройдут плановые массовые отключения света

Отключать электроэнергию будут в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

В целом плановые отключения будут проводить на протяжении всего месяца. Узнать, на какой улице будут проводить ремонтные работы с отключением электроэнергии и в какую дату можно здесь.

Отключения в связи с техническим обслуживанием оборудования проводит НЭСК.

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