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В Краснодаре с 10 по 12 мая пройдут плановые массовые отключения света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-10-po-12-maya-projdut-planovye-massovye-otklyucheniya-sveta?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре с 10 по 12 мая пройдут плановые массовые отключения света
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Отключать электроэнергию будут в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

В целом плановые отключения будут проводить на протяжении всего месяца. Узнать, на какой улице будут проводить ремонтные работы с отключением электроэнергии и в какую дату можно здесь.

Отключения в связи с техническим обслуживанием оборудования проводит НЭСК.

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