Энергоподстанция «Елизаветинская» появится в западной части Краснодара
В новом питающем центре установят трансформатор мощностью 125 МВА, распределительные устройства и комплектное элегазовое оборудование.
Новая подстанция разгрузит автотрансформаторы, позволит устранить риск возникновения сетевых перегрузок. Кроме того, объект обеспечит резерв мощности и позволит присоединить новых потребителей.
«Предусмотрено перспективное расширение подстанции еще на 2 трансформатора мощностью 125 МВА каждый, эти работы выполнят при необходимости. Кроме того, будет построена кабельная линия электропередачи 220 кВ «Яблоновская — Елизаветинская» протяженностью 21 км, а также расширена существующая подстанция 220 кВ «Яблоновская», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Энергоподстанцию построят в рамках инвестиционной программы Филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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