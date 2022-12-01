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В Краснодаре до конца года обновят подстанцию «Почтовая» на Гидрострое

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-kontsa-goda-obnovyat-podstantsiyu-pochtovaya-na-gidrostroe
В Краснодаре до конца года обновят подстанцию «Почтовая» на Гидрострое
Фото t.me/emnaumov

Об этом 1 декабря сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он рассказал, что на подстанции планируют подключить новый центр питания.

Наумов подчеркнул, что модернизация электросетей — одна из основных задач администрации. Особенно бесперебойное обеспечение электричеством важно с наступлением зимы.

«Это касается не только энергоснабжения. Сейчас мы анализируем, как весь комплекс коммунальных сетей своевременно обновляется по инвестпрограммам, чтобы понять, где нужна корректировка и более срочная замена изношенных сетей», — сказал Наумов.

Мэр осмотрел новое энергооборудование в хуторе Ленина. Эта подстанция обеспечивает электричеством порядка 20 тыс. человек и 7 соцобъектов. В их числе детсады, школы и аэропорт.

«Замена оборудования увеличила ее мощность практически в два раза. Энергетики обещают, что теперь район будет обеспечен на ближайшую пятилетку бесперебойным электричеством. До конца года в городе обновится еще одна подстанция «Почтовая». «Россети Кубань» планируют ввести в работу новый центр питания. Сейчас там уже установлены два трансформатора», — написал Наумов в Telegram.

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