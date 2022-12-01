В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 8 улиц в Западном округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 декабря около 12:50.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ЮЗ-307» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Аэродромной, Гаврилова, Красных партизан, Одесской, Пластунской, Гагарина, Котовского, Тургенева и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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