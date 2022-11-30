В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 13 трансформаторных подстанций
Происшествия
30.11.2022 16:50
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 ноября около 16:40.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены 13 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Большевистской, 3 Отделение, Декоративной, Урожайной, Губкина, Главной и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре произошли три за день энергоаварии, без света остались 10 улиц в Западном округе.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов