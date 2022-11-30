В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 13 трансформаторных подстанций

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 ноября около 16:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены 13 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Большевистской, 3 Отделение, Декоративной, Урожайной, Губкина, Главной и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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