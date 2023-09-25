Жители центра Краснодара на четыре дня остались без горячей воды

Горячее водоснабжение отключили утром 25 сентября для проведения неотложных работ по ремонту аварийного трубопровода.

До 17:00 29 сентября воду отключили в домах на улицах Орджоникидзе, Суворова, Ленина, Красной, Мира, Фрунзе, Гимназической, Гудимы, Чапаева, Октябрьской, Карасунской и Кирова, сообщает ЕДДС Краснодара.

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