В районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду
Общество
22.09.2023 17:50
Жители участка от улицы Степана Разина до Ставропольской останутся без горячей воды с 25 сентября до 2 октября.
Теплоснабжение отключат для переключения сети на основную линию после завершения реконструкции по направлению ТЭЦ-Центр города.
После завершения работ восстановят дороги и выполнят благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на водоводе без воды остались четыре многоэтажки.