В районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду

Жители участка от улицы Степана Разина до Ставропольской останутся без горячей воды с 25 сентября до 2 октября.

Теплоснабжение отключат для переключения сети на основную линию после завершения реконструкции по направлению ТЭЦ-Центр города.

После завершения работ восстановят дороги и выполнят благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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