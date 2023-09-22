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В районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rajone-ulitsy-stavropolskoj-v-krasnodare-na-nedelyu-otklyuchat-goryachuyu-vodu
В районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду
Фото пресс-службы администрации Сочи

Жители участка от улицы Степана Разина до Ставропольской останутся без горячей воды с 25 сентября до 2 октября.

Теплоснабжение отключат для переключения сети на основную линию после завершения реконструкции по направлению ТЭЦ-Центр города.

После завершения работ восстановят дороги и выполнят благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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