Жители «треснутого» дома под Краснодаром требуют застройщика построить им новый

Жители дома в поселке Северном под Краснодаром боятся, что их жилье разрушится — в стенах появились огромные трещины. По словам хозяина дома Сергея Рыжакова, первые трещины появились почти 5 лет, и сначала они были еле заметными.

«Первая трещина появилась между двух детских комнат — ее видно как с одной стороны, так и с другой. Причем за полгода количество разрушений увеличилось в семь раз. Так, на несущей стене между кухней и другой жилой комнатой появилась трещина, из-за этого страдают не только стены, но и пол. Последнее разрушение появилось около года назад», — говорит корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Покупая дом, Сергей не знал, что его жилье не соответствует требованиям застройки. Фундамент просел и из-за этого по стенам идут трещины. Проблему пытались решить своими силами, но это не помогло. Однако в начале застройщик сообщил, что готов перестроить дом.

«Я согласился. Назначили время — на субботу. Я прождал субботу, потом воскресенье. Никто не приехал. На мои звонки никто не отвечал. Они все обещали, но ничего не сделали, а трещины все увеличивались», — рассказывает житель Краснодара Сергей Рыжаков.

Корреспондент «Кубань 24» сам позвонил застройщику, однако никто не взял трубку.

Что делать пострадавшим, сейчас решают юристы, разбирательства еще ведутся. Потерпевшая сторона требуют предоставить другое безопасное жилье.

«Безусловно, налицо нарушение прав истцов. Требования истцов не выходят за рамки положений закона «О защите прав потребителей», и должны быть такими, чтобы в текущих рыночных реалиях семья могла получить аналогичное жилое помещение. Сейчас условия и состояние жилого дома, в котором вынуждена проживать семья Рыжаковых с детьми, являются унижающими человеческое достоинство», — сообщает юрист Яна Гудкова.

Осмотрев помещение, специалисты тоже отметили, что жить в таких условиях нельзя.

«Чудовищные разрушения. В данном случае, мы видим, что идет фикция фундамента. Строительство было произведено без необходимых превентивных работ», — объясняет строитель Дмитрий Назаров.

Жильцы пострадавшего дома хотят его снести и построить новый за счет застройщика. Удастся ли сделать это, решит суд. Однако заседания каждый раз переносятся.

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