Две семьи остались без жилья из-за пожара под Горячим Ключом

Пожар в деревянном жилом доме на улице Космонавтов в хуторе Молькине произошел днем 20 августа.

На место пожара прибыли спасатели и пожарные расчеты пожарных частей № 115 и 109. В результате огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

По словам главы Горячего Ключа Сергей Белопольского, без жилья остались сразу две семьи.

«В одной половине дома жила многодетная семья. Мать и трое деток, к счастью, не пострадали. Глава этой семьи сейчас находится на СВО. В другой половине дома жила семья, в которой воспитывается двое детей. Сейчас все пострадавшие находятся у родных и близких», — написал в своем Telegram-канале Сергей Белопольский.

Глава муниципалитета также добавил, что поручил оказать семьям максимальную поддержку.

«Оперативно осуществим выплату материальной помощи. Поможем собрать детей в школу. Также нужно в кратчайшие сроки восстановить документы. От беды никто не застрахован. Только общими усилиями можно помочь семьям пережить это горе», — добавил глава Горячего Ключа.

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