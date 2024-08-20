Заброшенный дом загорелся на площади 250 кв. метров в Сочи

Сообщение о возгорании дома на улице Лысая гора в Хостинском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 20 августа в 17:04.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит заброшенное неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 250 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар начался с деревьев и быстро перекинулся на частный дом.