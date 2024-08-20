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Заброшенный дом загорелся на площади 250 кв. метров в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennyj-dom-zagorelsya-na-ploshhadi-250-kv-metrov-v-sochi
Заброшенный дом загорелся на площади 250 кв. метров в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании дома на улице Лысая гора в Хостинском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 20 августа в 17:04.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит заброшенное неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 250 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар начался с деревьев и быстро перекинулся на частный дом.

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