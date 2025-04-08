Жители трех районов Кубани приняли участие в акции «День донора»

Три муниципалитета Краснодарского края в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» присоединились к акции «День донора» — это Брюховецкий, Усть-Лабинский и Калининский районы. Туда на прошлой неделе приезжали специалисты краевой Станции переливания крови.

Неделей ранее они посетили станицу Новодмитриевскую, а также Абинск и Славянск-на-Кубани, рассказала замруководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина.

«В акции приняли участие около 190 человек, благодаря чему специалисты смогли заготовить 75 л крови и ее компонентов. Стоит отметить, что трансфузиологическая помощь нужна в хирургии, акушерстве и гинекологии, гематологии, экстренных ситуациях», — отметила она.

Акция позволяет заготовить кровь и ее компоненты для нужд медучреждений региона. Кроме того, регулярная донация крови полезна и для самого человека — процедура позволяет улучшить кровообращение и является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.