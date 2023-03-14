Жители трех районов Краснодарского края остались без воды из-за аварии
Происшествия
14.03.2023 12:36
Жителям Кущевского, Щербиновского и Староминского районов отключили воду 14 марта с 8:00.
Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе. На месте работает 12 человек и 6 единиц техники.
Восстановить подачу воды в Щербиновском, Кущевском и Староминском районах изначально планировали к 12:00. Однако позже стало известно, что работы будут идти до 20:00, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
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