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Жители трех районов Краснодарского края остались без воды из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-treh-rajonov-krasnodarskogo-kraya-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Жители трех районов Краснодарского края остались без воды из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителям Кущевского, Щербиновского и Староминского районов отключили воду 14 марта с 8:00.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе. На месте работает 12 человек и 6 единиц техники.

Восстановить подачу воды в Щербиновском, Кущевском и Староминском районах изначально планировали к 12:00. Однако позже стало известно, что работы будут идти до 20:00, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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