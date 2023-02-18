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Из-за аварии на канализационной станции без воды осталась большая часть Ейска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-kanalizatsionnoj-stantsii-bez-vody-ostalas-bolshaya-chast-ejska
Из-за аварии на канализационной станции без воды осталась большая часть Ейска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария на канализационной насосной станции «Промзона» произошла вечером 18 февраля.

В настоящее время воды нет в домах в районе старого города, военного городка, 2 микрорайона, Кирпичиков, Поля чудес и Поля слез.

На месте аварии работают аварийные службы. Завершить ремонтные работы планируют 19 февраля в 12:00.

«В случае необходимости заказа подвоза технической воды жители могут обратиться в диспетчерскую службу ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по номеру 7-32-48», — написал Роман Бублик в Telegram.

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