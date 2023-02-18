Из-за аварии на канализационной станции без воды осталась большая часть Ейска
Происшествия
18.02.2023 21:21
Авария на канализационной насосной станции «Промзона» произошла вечером 18 февраля.
В настоящее время воды нет в домах в районе старого города, военного городка, 2 микрорайона, Кирпичиков, Поля чудес и Поля слез.
На месте аварии работают аварийные службы. Завершить ремонтные работы планируют 19 февраля в 12:00.
«В случае необходимости заказа подвоза технической воды жители могут обратиться в диспетчерскую службу ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по номеру 7-32-48», — написал Роман Бублик в Telegram.
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