Жители девяти многоэтажек в Анапе 18 февраля на весь день останутся без отопления
Общество
17.02.2023 16:38
Подачу теплоснабжения жителям некоторых многоквартирных домов в центре Анапы ограничат с 8:00 из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
Тепло отключат в домах по адресам:
- улица Астраханская, 71А и 76;
- улица Ленина, 66, 68, 68А, 68Б, 70 и 70А;
- улица Трудящихся, 2.
Восстановить подачу отопления в эти дома планируют в этот же день к 20:00, сообщает МЦУ Анапы.
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