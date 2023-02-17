Жители девяти многоэтажек в Анапе 18 февраля на весь день останутся без отопления

Подачу теплоснабжения жителям некоторых многоквартирных домов в центре Анапы ограничат с 8:00 из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

Тепло отключат в домах по адресам:

улица Астраханская, 71А и 76;

улица Ленина, 66, 68, 68А, 68Б, 70 и 70А;

улица Трудящихся, 2.

Восстановить подачу отопления в эти дома планируют в этот же день к 20:00, сообщает МЦУ Анапы.

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