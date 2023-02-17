В Краснодаре прокуратура проводит проверку по факту отключения света в многоэтажках в центре города

Прокуратура Центрального округа краевой столицы организовала проверку по факту отсутствия электроснабжения и других услуг в многоквартирных жилых домах № 270 и 270/1 на улице Коммунаров.

По предварительным данным, 17 февраля около 2:00 обе кабельные линии вышли из строя, что привело к аварийной ситуации. Ход устранения энергоаварии находится под контролем прокуратуры.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

В 13:45 в ЕДДС Краснодара сообщили о том, что авария устранена, все потребители запитаны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об аварийном отключении на улице Коммунаров в Краснодаре сообщили в ЕДДС 17 февраля в 6:07. Без электричества остались жильцы домов на улице Коммунаров, 270 и 270 корпус 1. Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена одна трансформаторная подстанция.