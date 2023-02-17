Аварийное отключение оставило без света два дома на улице Коммунаров в Краснодаре
Происшествия
17.02.2023 07:04
Об аварийном отключение в Центральном районе сообщили 17 февраля в 6:07.
Без электричества в настоящее время находятся жильцы домов на улице Коммунаров, 270 и 270 корпус 1.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена одна трансформаторная подстанция. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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