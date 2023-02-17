Аварийное отключение оставило без света два дома на улице Коммунаров в Краснодаре

Об аварийном отключение в Центральном районе сообщили 17 февраля в 6:07.

Без электричества в настоящее время находятся жильцы домов на улице Коммунаров, 270 и 270 корпус 1.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена одна трансформаторная подстанция. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Туапсинском районе из-за крупной энергоаварии открыли пункт обогрева.