Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Аварийное отключение оставило без света два дома на улице Коммунаров в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-dva-doma-na-ulitse-kommunarov-v-krasnodare
Аварийное отключение оставило без света два дома на улице Коммунаров в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключение в Центральном районе сообщили 17 февраля в 6:07.

Без электричества в настоящее время находятся жильцы домов на улице Коммунаров, 270 и 270 корпус 1.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена одна трансформаторная подстанция. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Туапсинском районе из-за крупной энергоаварии открыли пункт обогрева.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
  5. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях