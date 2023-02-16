В Туапсинском районе из-за крупной энергоаварии открыли пункт обогрева

После сильного снегопада четыре населенных пункта Небугского поселения временно остались без света. Электричество отключили в Небуге, Агое, Майском и Сосновом.

Энергоавария в Небуге произошла из-за повреждения проводов упавшими деревьями. На месте работали шесть бригад энергетиков. Электроснабжение уже возобновили для 65% жителей Небуга и 95% жителей Агоя. При этом электричеством обеспечены все социальные объекты.

Однако часть жителей Небуга по-прежнему остается без света. Для них открыли пункт обогрева на базе местного Дома культуры. Там можно разогреть еду в микроволновке, выпить чаю и зарядить телефон. Администрация Небугского поселения предоставила жителям кофе, чай, конфеты и печенье.

Курортный комплекс Costa Rusa предложил жителям поселка Майского, оставшимся без света, временный приют, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия непогоды в Туапсинском районе энергетики планируют устранить к вечеру 16 февраля.