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В Туапсинском районе из-за крупной энергоаварии открыли пункт обогрева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-iz-za-krupnoj-energoavarii-avarii-otkryli-punkt-obogreva
В Туапсинском районе из-за крупной энергоаварии открыли пункт обогрева
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

После сильного снегопада четыре населенных пункта Небугского поселения временно остались без света. Электричество отключили в Небуге, Агое, Майском и Сосновом.

Энергоавария в Небуге произошла из-за повреждения проводов упавшими деревьями. На месте работали шесть бригад энергетиков. Электроснабжение уже возобновили для 65% жителей Небуга и 95% жителей Агоя. При этом электричеством обеспечены все социальные объекты.

Однако часть жителей Небуга по-прежнему остается без света. Для них открыли пункт обогрева на базе местного Дома культуры. Там можно разогреть еду в микроволновке, выпить чаю и зарядить телефон. Администрация Небугского поселения предоставила жителям кофе, чай, конфеты и печенье.

Курортный комплекс Costa Rusa предложил жителям поселка Майского, оставшимся без света, временный приют, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия непогоды в Туапсинском районе энергетики планируют устранить к вечеру 16 февраля.

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