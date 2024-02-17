Жители Тонкого мыса в Геленджике остались без воды из-за прорыва водопровода

Аварийное отключение водоснабжения в городе-курорте произошло утром 17 февраля.

Из-за прорыва водопровода воду отключили в районе Тонкого мысы и улицы Туристической. Специалисты уже приступили к проведению аварийных работ. Воду жителям домов, попавших в зону отключения, будут подвозить по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8(86141) 210-33.

«Водоснабжение будет восстановлено после устранения прорыва. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессии водоснабжения — Геленджик».

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