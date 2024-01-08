В 2023 году на Кубани улучшили 60 объектов водоснабжения и водоотведения

Это позволило подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и заметно улучшить качество питьевой воды для жителей региона.

«Всего в течение года обновили более 68 км сетей, а также 60 объектов водоснабжения и водоотведения», — сообщио врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что модернизацию объектов в регионе выполнили в рамках краевой программы «Развитие ЖКХ». В 2024 году на эти цели в крае предусмотрели около 2,3 млрд рублей.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» ведут работы для обеспечения чистой питьевой водой жителей Темрюка, Каневского, Крыловского и Ленинградского районов. Продолжают строительство трех магистральных водоводов: Ейского, Троицкого и Таманского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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