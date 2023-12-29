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В реконструкцию очистных сооружений Геленджика инвестируют более 31 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rekonstruktsiyu-ochistnyh-sooruzhenij-gelendzhika-investiruyut-bolee-31-mlrd-rublej
В реконструкцию очистных сооружений Геленджика инвестируют более 31 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проект реконструкции очистных реализуют в рамках концессионного соглашения.

Дополнительное соглашение к концессии по строительству очистных сооружений подписали администрация края, мэрия Геленджика, а также «Концессии водоснабжения-Геленджик».

«Согласно документу, предусмотрено увеличение объема капитальных вложений свыше 31 млрд рублей. Дополнительные средства будут в том числе направлены на реализацию 4 этапа — реконструкцию очистных сооружений и глубоководного выпуска на Толстом мысе. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы, ведутся строительно-монтажные работы», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Концессионер уже построил сбросный коллектор, который соединяет новые очистные сооружения Тонкого мыса и глубоководный выпуск, а также проложил 22 км канализационных коллекторов. Кроме того, ведутся активные работы по строительству глубоководных выпусков ОСК Тонкого мыса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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