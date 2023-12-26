На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили еще 2 млрд рублей

В прошлом году на эти цели направили 3,3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России.

На продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике выделили еще свыше 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Очистные сооружения в Геленджике строят по поручению президента РФ Владимира Путина. Они будут очищать сточные воды с местных предприятий и жилых домов. Мощность системы составит 50 тыс. кубометров в сутки.

Появление очистных сооружений поможет улучшить условия жизни и отдыха для туристов и местных жителей, сообщает пресс-служба Правительства России.

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