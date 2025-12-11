Жители Тимашевского района отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Жители муниципалитета собрали гуманитарную помощь для земляков, сражающихся на Донбассе.

На фронт отправили две машины с термобельем, окопными свечами и зимней резиной для внедорожников и мотоциклов.

«Передавайте от всех нас привет, с наступающим Новым годом. Мы обязательно повстречаемся с их семьями, мамами, детьми и каждому вручим подарки. Это будет привет от наших бойцов», — сказали организаторы акции.

Собранная гуманитарная помощь направлена на Донецкое и Луганское направление.

