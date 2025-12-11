Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Тимашевского района отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Общество
Жители Тимашевского района отправили гуманитарную помощь на Донбасс
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Жители муниципалитета собрали гуманитарную помощь для земляков, сражающихся на Донбассе.

На фронт отправили две машины с термобельем, окопными свечами и зимней резиной для внедорожников и мотоциклов.

«Передавайте от всех нас привет, с наступающим Новым годом. Мы обязательно повстречаемся с их семьями, мамами, детьми и каждому вручим подарки. Это будет привет от наших бойцов», — сказали организаторы акции.

Собранная гуманитарная помощь направлена на Донецкое и Луганское направление.

Читайте также: кубанский госуниверситет физкультуры передал гуманитарную помощь бойцам СВО. Волонтеры, студенты и сотрудники университета физкультуры, спорта и туризма собрали на фронт электрооборудование, бытовую технику, шуруповерты, бензопилы, медикаменты, продукты и одежду.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях