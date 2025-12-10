Кубанский госуниверситет физкультуры передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Волонтеры, студенты и сотрудники Института физкультуры, спорта и туризма собрали на фронт электрооборудование, бытовую технику, шуруповерты, бензопилы, медикаменты, продукты и одежду.

«Сегодня мы помогаем отряду «БАРС 20». Это ребята в том числе выпускники нашего вуза. Мы откликнулись на их помощь и на постоянной основе дальше будем продолжать помогать», — сказала президент КРОО «Патриотический центр «Безопасная Страна» Оксана Василенко.

Студенты подготовили и отправили бойцам письма со словами поддержки. Сегодня также командир отряда «БАРС 20» наградил вуз за гуманитарную помощь и поддержку. Такие акции университет для участников СВО проводит ежегодно.

Читайте также: новую партию гуманитарной помощи в Херсонскую область отправили из Белореченска. В среднюю школу села Любимовка доставили около 500 м профнастила. Этот объем стройматериала позволит заменить старую кровлю в учебном заведении, обеспечив безопасность и комфорт для учеников и педагогов.

