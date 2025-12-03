Новую партию гуманитарной помощи в Херсонскую область отправили из Белореченска

Из Белореченского района отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Херсонской области.

В среднюю школу села Любимовка доставили около 500 м профнастила. Этот объем стройматериала позволит заменить старую кровлю в учебном заведении, обеспечив безопасность и комфорт для учеников и педагогов.

Читайте также: в Геленджике волонтеры за 3 месяца сделали почти 500 антидроновых одеял. Проект «Небесная защита» выигрывал губернаторский грант дважды и за последние два года передал на фронт порядка 4 тыс. защитных изделий. Основатель проекта с каждой отправкой гуманитарной помощи просит от бойцов обратную связь.

Бойцы СВО благодарны тем, кто бескорыстно поддерживает их в тылу и помогает спасти жизнь. Отправляют в ответ письма, памятные флаги и нашивки.

