Жители Темрюкского района передали в зону СВО три автомобиля
Общество
15.07.2024 09:26
Церемония передачи машин состоялась во дворе районного Казачьего общества в Темрюке.
Автомобили для фронта приобрели на средства, перечисленные жителями и организациями на благотворительный счет «Все для Победы». Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, поблагодарили местных жителей за помощь.
Всего для участников СВО жители Темрюкского района закупили три автомобиля на собранные 6 млн рублей.
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