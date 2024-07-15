Жители Темрюкского района передали в зону СВО три автомобиля

Церемония передачи машин состоялась во дворе районного Казачьего общества в Темрюке.

Автомобили для фронта приобрели на средства, перечисленные жителями и организациями на благотворительный счет «Все для Победы». Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, поблагодарили местных жителей за помощь.

Всего для участников СВО жители Темрюкского района закупили три автомобиля на собранные 6 млн рублей.

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