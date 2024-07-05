Гуманитарную помощь из Анапы отправили волонтеры в зону СВО
Общество
05.07.2024 08:18
Груз отправили бойцам из города-курорта, выполняющим боевые задачи на Донецком направлении.
Машины выехали не только из курортного города, а также из Гостагаевской, Гай-Кодзора и Виноградного. Волонтеры везут на Донбасс продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.
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