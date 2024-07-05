Гуманитарную помощь из Анапы отправили волонтеры в зону СВО

Груз отправили бойцам из города-курорта, выполняющим боевые задачи на Донецком направлении.

Машины выехали не только из курортного города, а также из Гостагаевской, Гай-Кодзора и Виноградного. Волонтеры везут на Донбасс продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.

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