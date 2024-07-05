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Гуманитарную помощь из Анапы отправили волонтеры в зону СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gumanitarnuyu-pomoshh-iz-anapy-otpravili-volontery-v-zonu-svo
Гуманитарную помощь из Анапы отправили волонтеры в зону СВО

Груз отправили бойцам из города-курорта, выполняющим боевые задачи на Донецком направлении.

Машины выехали не только из курортного города, а также из Гостагаевской, Гай-Кодзора и Виноградного. Волонтеры везут на Донбасс продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.

Читайте также: уманские казаки привезли гуманитарную помощь бойцам СВО. В этот раз с Кубани доставили легкий мотоцикл, маскировочные сети, средства личной гигиены, запчасти, медикаменты, а также личные посылки.

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