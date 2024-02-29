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Жители Старокорсунской остались без воды из-за ремонта водонапорной башни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-starokorsunskoj-ostalis-bez-vody-iz-za-remonta-vodonapornoj-bashni
Жители Старокорсунской остались без воды из-за ремонта водонапорной башни
Фото пресс-службы администрации Сочи

В станице на востоке Краснодара сотрудники МУП ЖКХ «Корсунское» начали ремонтировать водонапорную башню «Мировскую».

В связи с этим жители станицы Старокорсунской столкнулись с ограничением подачи водоснабжения.

Завершить ремонтные работы на водонапорной башне планируют к 17:00 29 февраля, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре жильцы 63 домов останутся без воды в ночь на 1 марта. С 23:00 29 февраля до 5:00 1 марта водоснабжение запланированы ремонтные работы.

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