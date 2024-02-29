Жители Старокорсунской остались без воды из-за ремонта водонапорной башни
Общество
29.02.2024 08:59
В станице на востоке Краснодара сотрудники МУП ЖКХ «Корсунское» начали ремонтировать водонапорную башню «Мировскую».
В связи с этим жители станицы Старокорсунской столкнулись с ограничением подачи водоснабжения.
Завершить ремонтные работы на водонапорной башне планируют к 17:00 29 февраля, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.
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