Жители Старокорсунской остались без воды из-за ремонта водонапорной башни

В станице на востоке Краснодара сотрудники МУП ЖКХ «Корсунское» начали ремонтировать водонапорную башню «Мировскую».

В связи с этим жители станицы Старокорсунской столкнулись с ограничением подачи водоснабжения.

Завершить ремонтные работы на водонапорной башне планируют к 17:00 29 февраля, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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