В Краснодаре жильцы 63 домов останутся без воды в ночь на 1 марта
Общество
28.02.2024 20:17
С 23:00 29 февраля до 5:00 1 марта водоснабжение запланированы ремонтные работы.
В это время вода будет отсутствовать в ряде многоэтажек на улицах Стасова, 2-й проезд Стасова, Свободной, Бургасской, 1-й проезд Айвазовского, 2-й проезд Айвазовского, Ставропольской и Старокубанской.
В зону отключения попадают следующие адреса:
- улица Стасова, 98, 102, 104, 130, 132, 134, 158, 115, 115а,117, 119, 121, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 164, 166, 168;
- 2-й проезд Стасова, 60, 62, 64, 95, 107, 113;
- Свободная, 67, 74, 76;
- улица Бургасская, 37, 43, 50, 52, 56, 63, 65;
- 1-й проезд Айвазовского, 30;
- 2-й проезд Айвазовского, 14;
- улица Ставропольская, 248, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268;
- улица Старокубанская, 95, 97, 99, 103,105, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 119, 127, сообщает МЦУ Краснодара.
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