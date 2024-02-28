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В Краснодаре жильцы 63 домов останутся без воды в ночь на 1 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiltsy-63-domov-ostanutsya-bez-vody-v-noch-na-1-marta
В Краснодаре жильцы 63 домов останутся без воды в ночь на 1 марта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 23:00 29 февраля до 5:00 1 марта водоснабжение запланированы ремонтные работы.

В это время вода будет отсутствовать в ряде многоэтажек на улицах Стасова, 2-й проезд Стасова, Свободной, Бургасской, 1-й проезд Айвазовского, 2-й проезд Айвазовского, Ставропольской и Старокубанской.

В зону отключения попадают следующие адреса:

  • улица Стасова, 98, 102, 104, 130, 132, 134, 158, 115, 115а,117, 119, 121, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 164, 166, 168;
  • 2-й проезд Стасова, 60, 62, 64, 95, 107, 113;
  • Свободная, 67, 74, 76;
  • улица Бургасская, 37, 43, 50, 52, 56, 63, 65;
  • 1-й проезд Айвазовского, 30;
  • 2-й проезд Айвазовского, 14;
  • улица Ставропольская, 248, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268;
  • улица Старокубанская, 95, 97, 99, 103,105, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 119, 127, сообщает МЦУ Краснодара.

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