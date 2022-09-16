Жители Старокорсунской 16 сентября отметят День станицы
Общество
16.09.2022 10:11
Праздник совпадет с мероприятиями в честь 85-летия Краснодарского края, которое продолжат отмечать до конца недели.
Кроме того, вечером 16 сентября артисты Прикубанского округа покажут развлекательную программу в сквере имени Льва Толстого. А в выходные дни в выставочном зале Боевой Славы проведут патриотические экскурсии. Их посвятят 9-й Краснодарской пластунской стрелковой дивизии.
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