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В Ленинградском районе провели велопробег в честь 85-летия Краснодарского края

Общество
15.09.2022 08:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-proveli-veloprobeg-v-chest-85-letiya-krasnodarskogo-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Велосипеды украсили яркими шарами. В акции приняли участие педагоги школы № 4 станицы Крыловской, старшеклассники и казаки.

Также к мероприятию присоединились автоинспекторы. Перед началом они провели для велосипедистов инструктаж и напомнили о правилах дорожного движения.

В конце маршрута участников пробега встречали младшие школьники, родители и преподаватели. Колонну сопровождали сотрудники районного отдела ГИБДД.

Читайте также: как на Кубани отметили 85-летие региона.

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