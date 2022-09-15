В Ленинградском районе провели велопробег в честь 85-летия Краснодарского края
Общество
15.09.2022 08:40
Велосипеды украсили яркими шарами. В акции приняли участие педагоги школы № 4 станицы Крыловской, старшеклассники и казаки.
Также к мероприятию присоединились автоинспекторы. Перед началом они провели для велосипедистов инструктаж и напомнили о правилах дорожного движения.
В конце маршрута участников пробега встречали младшие школьники, родители и преподаватели. Колонну сопровождали сотрудники районного отдела ГИБДД.
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