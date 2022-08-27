В Краснодаре жители Старокорсунской и Гидростроя остались без света из-за аварии
Происшествия
27.08.2022 14:33
Третье за день аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара произошло днем 27 августа.
Из-за повреждения кабельной линии оказались обесточены ПС «КС-11» и 57 трансформаторных подстанций.
В результате аварии без света временно остались жители станицы Старокорсунской. В станице живет около 13 тыс. человек. Когда в населенном пункте восстановят подачу электроэнергии пока неизвестно.
Также днем 27 августа произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне Гидростроителей. Без света остались жители четырех многоквартирных домов по адресам: Снесарева,10 корпуса: 1, 2 и 3, а также проспект Писателя Знаменского, 5.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
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