В Краснодаре жители Старокорсунской и Гидростроя остались без света из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Третье за день аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара произошло днем 27 августа.

Из-за повреждения кабельной линии оказались обесточены ПС «КС-11» и 57 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители станицы Старокорсунской. В станице живет около 13 тыс. человек. Когда в населенном пункте восстановят подачу электроэнергии пока неизвестно.

Также днем 27 августа произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне Гидростроителей. Без света остались жители четырех многоквартирных домов по адресам: Снесарева,10 корпуса: 1, 2 и 3, а также проспект Писателя Знаменского, 5.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

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