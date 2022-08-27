В Краснодаре жители Черемушек и четырех СНТ остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийные отключения в Центральном и Карасунском округах произошли днем 27 августа.

Из-за повреждения кабелей оказались обесточены ПС «ХБК-310», ПС «БФ-3» и 31 трансформаторная подстанция.

Сейчас света нет на улицах: Ставропольская, Стасова, Бургасская и Старокубанская, а также в садовых товариществах «Восход», «Изобильное», «Чайка» и «Краснодарсельмаш-2».

На месте аварий работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-Электросети» уточнили, что сейчас электричества также нет в 1-м и 2-м проездах Стасова.

Восстановить подачу электричества в Центральном округе планируют к 17:00.

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