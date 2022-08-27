В Краснодаре жители 21 улицы остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение произошло днем 27 августа в хуторе Ленина. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ХЛ-3» и 10 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители улиц: Сторожевой, Канонирской, Островной, Тихомировской, Ореховой, Приморской, Мичурина, Строительной, Хуторской, Вольной, Оружейной, Раздольной, Огородной, Жукова, Уманской, Обрезной, Бригадной и Шоссейной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-Электросети» уточнили, что электричество в хуторе Ленина сейчас также нет на улицах: Екатеринодарской, Казачьей и Курганной.

Восстановить подачу электроэнергии в Карасунском округе планируют к 14:00.

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