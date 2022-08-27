В Краснодаре десятки многоэтажек в Московском микрорайоне остались без воды из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение водоснабжения в Прикубанском округе произошло утром 27 августа. Его причины не уточнили.

Сейчас воды нет в многоквартирных домах по улицам: Зиповская № 17 -№28, Московская № 48 — № 62 и Карякина № 8 — № 14.

На месте аварии работает бригада водоканала. Сроки восстановления подачи водоснабжения в Московском микрорайоне уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.

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