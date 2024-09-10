Жители станицы под Краснодаром почти неделю живут без газа после прорыва трубы

На нескольких улицах в станице Старокорсунской людям ранее положили в почтовые ящики письма, в которых говорилось, что газ им перекроют до 17:00 5 сентября. Однако его нет до сих пор.

«Нам ответили, мол, извините, но вас отключили на неопределенный период, так как идет выяснение отношений между «Краснодаргоргазом» и каким-то третьим лицом, о котором мы до этого ничего и не слышали», — рассказывает жительница станицы Старокорсунской Алена Шестакова.

Однако разбирательств никаких нет — организации не взаимодействуют друг с другом. Но «Краснодаргоргаз» обслуживает основные сети, которые ведут к станице. А уже к домам идет газопровод, который принадлежащий сторонней компании, здесь это — ООО «Зеленчукская ВВМ». На их участке предположительно и произошел прорыв трубы.

«Никто не запрещает владельцу этих сетей прийти и возобновить газоснабжение по своим сетям. Препятствий никаких нет, со стороны «Краснодаргоргаза» тем более. То есть, если у него есть люди, способные это сделать, пусть приходят, устраняют утечку и восстанавливают газоснабжение», — говорит главный инженер АО «Краснодаргоргаз» Владимир Матис.

Корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман позвонила владельцу участка труб, однако он бросил трубку.

По словам станичников, они исправно платят за услуги ЖКХ, поэтому им непонятны мотивы и бездействие организации.

«На сегодняшний день мне соседи выделили электрочайник, до этого в микроволновке приходилось греть», — делится жительница станицы Старокорсунской Алена Шестакова.

«Чтобы помыться и приготовить еду, жителям пришлось массово закупать электроплиты. Вышли на 9 тыс. рублей. Для семьи с детьми это удар по карману. При этом ширины конфорок не хватает для подогрева большой кастрюли», — говорит журналист.

Из-за активного использования электрических плит и бойлеров и, как следствие, роста потребления электроэнергии, в станице начало регулярно выбивать счетчики.

«Нагрузили бойлер, чайник, плиту, которая 3 кВт ест. И сожжем все старые провода. И никто не отремонтирует их. Еще и без света останемся», — сетует жительница станицы Старокорсунской Виктория Харченко.

Юристы рекомендуют местным жителям обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру. Если это не побудит собственника труб к подаче газа, следует обращаться в суд.

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