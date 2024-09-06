В Краснодаре сотрудники ресторана незаконно удалили часть газовой трубы

Пропажу надземного газопровода заметили при плановой проверке. Специалисты обеспокоены, что трубу, скрытую под землей, могли повредить при благоустройстве территории у ресторана.

«Специалисты говорят, что труба проходила под землей на глубине чуть больше метра и пересекала весь двор. Что с ней сейчас — неизвестно, ведь прошли ремонтные работы, также пропал газовый стояк», — сообщает корреспондент Мария Яцук.

Слесарь-обходчик Наталья Платонова заметила пропажу газового стояка еще в июне во время проверки. Газовщики проводят ее каждый месяц, осматривают оборудование, выявляют утечки и загазованность. Пропажа трубы была внезапной. Сотрудники газовой компании сразу забили тревогу. Несмотря на то, что труба находилась на частной территории, убрать ее могут только обученные специалисты.

«Работы могут выполнять на действующих сетях распределения только специально обученные люди, прошедшие обучение, получившие аттестацию в области промышленной безопасности с сертифицированным оборудованием и наряд допуска на проведение газоопасных работ», — отмечает начальник проектного отдела «Краснодаргоргаз» Шахин Аскеров.

Во избежание чрезвычайных ситуаций специалисты «Краснодаргоргаз» приступили к восстановительным работам своего инфраструктурного объекта. Однако сотрудники ресторана это не оценили. По их словам, опасности нет.

Узнать степень повреждения газовой трубы можно только при ее раскопке. Беспечность сотрудников ресторана может привести не только к штрафу, но и трагедии. Касается это не только хозяев заведений, но и обычных домовладельцев по соседству.

«В последнее время очень участились незаконные обрезки. Люди самовольно это все делают. Может где-то утечка газа произойти», — рассказывает слесарь-обходчик Екатерина Гусева.

Только в Краснодаре за 8 месяцев выявили 16 случаев несанкционированного демонтажа. При демонтаже трубы следует обратиться в обслуживающую газовую компанию и ждать решения специалистов.

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