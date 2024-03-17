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Жители станицы Натухаевской с 19 по 23 марта будут получать воду по графику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-stanitsy-natuhaevskoj-s-19-po-23-marta-budut-poluchat-vodu-po-grafiku
Жители станицы Натухаевской с 19 по 23 марта будут получать воду по графику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подачу водоснабжения в станице под Новороссийском ограничат для выполнения плановых работ на водоисточнике.

В связи с этим с 19 по 23 марта в Натухаевской воду будут подавать по графику: утром — с 6:00 до 8:00 и вечером — с 18:00 до 20:00.

В связи с ограничением водоснабжения жителям населенного пункта воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Население станицы Натухаевской составляет около 12,5 тыс. человек.

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