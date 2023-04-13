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Жители станицы Должанской 14 апреля останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-stanitsy-dolzhanskoj-14-aprelya-ostanutsya-bez-vody
Жители станицы Должанской 14 апреля останутся без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Должанской Ейского района 14 апреля с 8:00 до 17:00 будет временно прекращена подача водоснабжения от магистральной водопроводной сети МУП «Ейские тепловые сети».

Отключение водоснабжение связано с выполнением подрядчиком работ в рамках муниципального контракта.

Жителям рекомендуют запастись водой, сообщает Telegram-канал «Новости Ейск».

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