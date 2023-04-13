Жители станицы Должанской 14 апреля останутся без воды
Общество
13.04.2023 15:20
В станице Должанской Ейского района 14 апреля с 8:00 до 17:00 будет временно прекращена подача водоснабжения от магистральной водопроводной сети МУП «Ейские тепловые сети».
Отключение водоснабжение связано с выполнением подрядчиком работ в рамках муниципального контракта.
Жителям рекомендуют запастись водой, сообщает Telegram-канал «Новости Ейск».
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