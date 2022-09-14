Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители станицы Динской 15 сентября останутся без воды

Общество
14.09.2022 19:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-stanitsy-dinskoj-15-sentyabrya-ostanutsya-bez-vody
Жители станицы Динской 15 сентября останутся без воды
Фото pixabay.com

Водоснабжение в станице отключат с 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонта на АТП Центрального водозабора. Работы выполнит Динской РЭС.

Воду 15 сентября отключат в центре станицы, а также в микрорайонах Солнечный, Сахарный завод, Ударник, Белые Росы и Заречный, сообщает пресс-служба администрации Динского поселения.

Сколько жителей временно останутся без воды, не сообщается. Всего в станице Динской живут около 40 тыс. человек.

Читайте также: в Геленджике 15 сентября отключат воду жителям 13 улиц.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях