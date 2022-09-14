Жители станицы Динской 15 сентября останутся без воды
Общество
14.09.2022 19:21
Водоснабжение в станице отключат с 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонта на АТП Центрального водозабора. Работы выполнит Динской РЭС.
Воду 15 сентября отключат в центре станицы, а также в микрорайонах Солнечный, Сахарный завод, Ударник, Белые Росы и Заречный, сообщает пресс-служба администрации Динского поселения.
Сколько жителей временно останутся без воды, не сообщается. Всего в станице Динской живут около 40 тыс. человек.
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