В Геленджике 15 сентября отключат воду жителям 13 улиц

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот день в курортном городе проведут финальный этап работ по замене старого трубопровода в районе дома № 37 по улице Дивноморской. Это позволит улучшить качество подачи воды всем жителям микрорайона Южного.

«Труба полностью смонтирована, уложена и готова к эксплуатации. Осталось только переключить абонентов со старой линии на новую», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессий Водоснабжения».

Воду 15 сентября планируют отключить с 9:00 до 17:00 жителям многоквартирных и частных домов по улицам Островского, Дивноморской, Витебской, Маяковского, Жуковского, Сурикова, Волнухина, Рублева, Блока, Кустодиева, Айвазовского, Кончаловского, а также в переулке Сосновом.

В период отключения воду жителям микрорайона Южного будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по номеру: 8 (86141) 2-10-33.

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