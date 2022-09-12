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В Краснодаре жители 3 улиц в Центральном округе остались без воды из-за аварии на водопроводе

Происшествия
12.09.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-3-ulits-v-tsentralnom-okruge-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode
В Краснодаре жители 3 улиц в Центральном округе остались без воды из-за аварии на водопроводе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 12 сентября около 13:00.

Отключение произошло из-за порыва магистрального подземного трубопровода диаметром 350 мм на улице Ставропольской в районе дома № 232. В результате без воды остались жители улиц Айвазовского, Стасова и Ставропольской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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