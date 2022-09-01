В Краснодаре рабочие во время ремонта дороги оставили 14 многоэтажек без воды
Происшествия
01.09.2022 14:46
Аварийное отключение холодного водоснабжения в Прикубанском округе произошло 1 сентября около 14:30.
Без воды находятся жители 14 многоквартирных домов на улицах Летчика Позднякова, 2, 2 корпус 1-11 и Краеведа Соловьева, 6, 6 корпус 1.
Причиной стало повреждение подземного трубопровода диаметром 225 мм на улице Кирилла Россинского, 13. Трубу холодного водоснабжения задели рабочие при благоустройстве дороги.
На месте работает аварийная бригада. Время завершения работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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