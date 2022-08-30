В Сочи завершают строительство нового магистрального водовода в Лазаревском районе

Фото МУП Сочи «Водоканал»

Водовод на улице Октемберянской в Лазаревском районе планируют ввести в эксплуатацию к концу сентября. Новые сети позволят повысить надежность водоснабжения в домах порядка тысячи жителей села Верхнее Буу.

Сети, которые сейчас обеспечивают жителей села водой, проложили около 50 лет назад и они сильно изношены. В связи с этим здесь регулярно происходили прорывы и отключения воды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

На улице Октемберянской проложили более полукилометра новых разводящих сетей. Подготовительные строительно-монтажные работы заняли менее двух недель.

В настоящее время на объекте устанавливают пять колодцев переключения и меняют запорную арматуру. Также идет восстановление дорожного покрытия. Эти работы, в том числе инициированы нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».

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