Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи завершают строительство нового магистрального водовода в Лазаревском районе

Общество
30.08.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zavershayut-stroitelstvo-novogo-magistralnogo-vodovoda-v-lazarevskom-rajone
В Сочи завершают строительство нового магистрального водовода в Лазаревском районе
Фото МУП Сочи «Водоканал»

Водовод на улице Октемберянской в Лазаревском районе планируют ввести в эксплуатацию к концу сентября. Новые сети позволят повысить надежность водоснабжения в домах порядка тысячи жителей села Верхнее Буу.

Сети, которые сейчас обеспечивают жителей села водой, проложили около 50 лет назад и они сильно изношены. В связи с этим здесь регулярно происходили прорывы и отключения воды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

На улице Октемберянской проложили более полукилометра новых разводящих сетей. Подготовительные строительно-монтажные работы заняли менее двух недель.

В настоящее время на объекте устанавливают пять колодцев переключения и меняют запорную арматуру. Также идет восстановление дорожного покрытия. Эти работы, в том числе инициированы нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».

Читайте также: в сети появился фейк об использовании старых труб при прокладке глубоководного выпуска в Геленджике.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
  6. Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге
Прямой эфир
Мы в соцсетях