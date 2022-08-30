В сети появился фейк об использовании старых труб при прокладке глубоководного выпуска в Геленджике

Видео канала «Кубань 24»

ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» назвала фейком опубликованное в соцсетях видео, автор которого сообщил, что при реализации проекта «Чистая Бухта» на дно моря укладывают канализацию «в латках».

Подрядчик утверждает, что трубы имеют специальные сертификаты.

«Федеральное казначейство ведет расширенное казначейское сопровождение проекта, контролируя расход средств. За организацией и качеством работ наблюдает строительный контроль. На всех этапах строительства ведется фото- и видеофиксация», — подчеркнул начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» Александр Пивненко.

Проект «Чистая бухта» стартовал год назад. Его авторы планируют обновить очистные сооружения на Тонком мысе и глубоководный выпуск протяженностью около 2 км. Рабочие также реконструируют городские коллекторы.

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