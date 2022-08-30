В сети появился фейк об использовании старых труб при прокладке глубоководного выпуска в Геленджике
ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» назвала фейком опубликованное в соцсетях видео, автор которого сообщил, что при реализации проекта «Чистая Бухта» на дно моря укладывают канализацию «в латках».
Подрядчик утверждает, что трубы имеют специальные сертификаты.
«Федеральное казначейство ведет расширенное казначейское сопровождение проекта, контролируя расход средств. За организацией и качеством работ наблюдает строительный контроль. На всех этапах строительства ведется фото- и видеофиксация», — подчеркнул начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» Александр Пивненко.
Проект «Чистая бухта» стартовал год назад. Его авторы планируют обновить очистные сооружения на Тонком мысе и глубоководный выпуск протяженностью около 2 км. Рабочие также реконструируют городские коллекторы.
Читайте также: жители поселка в Ейском районе пожаловались на состояние водонапорной башни.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
- Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге