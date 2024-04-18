Жители Сочи пожаловались на шакалов, подходящих ночью к их домам

О соседстве с шакалами в социальных сетях рассказали жители частных домов в Адлерском районе.

По их словам, в ночное время шакалы выходят из леса и подходят к их домам на расстояние около 10 метров. В качестве подтверждения, они опубликовали видеозапись, на которой шакалы воют у них под окнами.

Шакалы не представляют опасности для человека из-за небольших размеров. Как и большинство хищников, они активны в ночное время. Они сбиваются в стаю и выходят на охоту, поддерживая связь друг с другом при помощи характерного воя. При этом шакалы могут быть опасны для домашних животных, их целью могут стать куры или гуси.

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