Минприроды планирует разрешить круглогодичный отстрел волков и шакалов на Кубани

В последние дни в соцсетях начала появляться информация о выходе волков к людям в населенные пункты Краснодарского края.

В региональном минприроды уточнили, что большая часть распространяемой информации про волков на Кубани является ложной. Статистику случаев выхода хищников к людям не ведут. За многолетнее наблюдение в Краснодарском крае не зафиксировали ни одного случая нападения волков на людей. При этом случаи нападения хищников на домашних животных происходят регулярно.

Специалисты краевого минприроды сейчас прорабатывают вопрос о разрешении на круглогодичное регулирование численности шакалов, волков и лисиц в регионе. Кроме того, планируют увеличить срок спортивной и любительской охоты на этих хищников, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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