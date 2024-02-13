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Жители Сочи пожаловались на девочек, «кошмарящих» пожилых соседей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-sochi-pozhalovalis-na-devochek-koshmaryashhih-pozhilyh-sosedej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео t.me/sochitypical

Жильцы многоквартирного дома на улице Дарвина, 30 в Кудепсте пожаловались в соцсетях на детей, портящих им жизнь.

По словам людей, группа девочек регулярно хулиганит в подъездах и изводит пенсионеров. При этом, как повлиять на неадекватных детей, никто из жильцов дома не знает.

На публикацию в социальных сетях обратили внимание правоохранительные органы.

«По данному факту сотрудниками отдела полиции Хостинского района проводится проверка», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Полицейские установили личности девочек. Обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ПДН.

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